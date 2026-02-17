Haberler

Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı

Güncelleme:
Juventus ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Andrea Cambiaso için kırmızı kart bekledi. Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmazken, bu karar sonrası Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk çılgına döndü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini sahasında konuk etti.

CAMBIASSO İÇİN İKİNCİ SARI KART İTİRAZI

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'a bir faul yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu faul sonrası 18. dakikada sarı kart gören Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Danny Makkelie, İtalyan oyuncuyu uyararak ikinci sarı kartını göstermedi.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK TEPKİ

Hakem Makkelie'nin bu kararı sonrası Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaray teknik heyeti, dördüncü hakeme büyük tepki gösterdi. Okan Buruk, hakeme uzun süre itirazlarını sürdürürken, bu itirazlara katılan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu sarı kart gördü.

Cemre Yıldız
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıPc Copat:

alıştı türkiye ligi hakemlerine hadi canım hadi hadiiiii

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısinan altay:

bu pozisyon kart değil ki

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Sakın ha Ligi'nde zararınızı giderirler fazlasıyla

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

okan alıştı Türk hakemlere Galatasaray lı futbolcular alışkanlık yaptı kendilerini hemen yere atmaya unuttular hakem tanıdık değil tüh üzüldüm??

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Sampiyonlar liginden anlamayan takimin taraftari konusmus durmus. Sahi kac yil oldu hatirliyonuz mu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

