Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus ekibini sahasında konuk etti.

CAMBIASSO İÇİN İKİNCİ SARI KART İTİRAZI

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'a bir faul yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu faul sonrası 18. dakikada sarı kart gören Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Danny Makkelie, İtalyan oyuncuyu uyararak ikinci sarı kartını göstermedi.

OKAN BURUK'TAN BÜYÜK TEPKİ

Hakem Makkelie'nin bu kararı sonrası Okan Buruk başta olmak üzere tüm Galatasaray teknik heyeti, dördüncü hakeme büyük tepki gösterdi. Okan Buruk, hakeme uzun süre itirazlarını sürdürürken, bu itirazlara katılan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu sarı kart gördü.