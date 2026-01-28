Okan Buruk: Cesur olmalıyız

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum." dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde konuştu.

''CESUR OLMAMIZ GEREKİYOR''

Mücadele hakkında konuşan Okan Buruk, "Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum." dedi.

''BUGÜN BİZİMLE OLACAK''

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Ufak tefek ağları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor. Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızqs26sbhcs:

başarılar mencister inşaAllah 6-7 sıfır biter maç

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Fotoğraftaki suratsız suratını maç sonu görmek istiyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

