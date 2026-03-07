Haberler

Okan Buruk'un, Beşiktaş'a karşı 5. galibiyeti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı kariyerinde gerçekleştirdiği 9. derbide galip gelerek 5. zaferini kazandı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki kritik maçta Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş'a karşı 9. derbisine çıkarken, 5. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıları 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, siyah-beyazlılarla bu maçla birlikte 9. kez karşılaştı. Müsabakadan Galatasaray 1-0 galip ayrılırken, Buruk da Kartal'a karşı 5. galibiyetini elde etti. Diğer maçların 3'ünü Beşiktaş kazanırken, 1 maç da berabere sona ermişti.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
