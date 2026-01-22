Okan Buruk'tan Atletico Madrid Maçı Değerlendirmesi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk 24'ü garantileyip ilk 16'nın içerisinde yer almak için bir puan da çok önemliydi. Genelde oyuncularımın performansından ve mücadelesinden dolayı çok memnunum. Taraftarlarımızla birlikte çok güçlüyüz. Zor bir karşılaşmaydı ama beraberlik stratejik anlamda önemliydi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Bizim için önemli bir akşamdı. Bu tür maçları beklediğine ve bu atmosferi yaratmak için gerçekten çok büyük çaba sarf ettiğini her zaman biliyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı. Takımla birlikte hareket ettiler. Karşımızda da çok dinamik, çok atlet ve özellikle top ayaklarındayken çok hızlı oynayan, savunma arkası koşuları yapan bir takım vardı. Her an size tehlike yaratabilecek takımdı. Maçın geneline baktığımızda erken gol yememiz ilk başta bizi biraz düşürdü ama devamında golü bulduk. Topa daha çok sahip olduk. İlk yarı özellikle iki takım arasında yüzde 50 topa sahip olma oranı vardı. İkinci yarı biraz daha dengeli başladık. Aslında rakibimize ikinci yarıda daha az pozisyon verdik. Maçın son bölümü biraz daha kendi kalemize çekildiğimiz yerler vardı. Bu da 1 puanın bizim için de çok önemli olmasını sağladı. İlk 24'ü garantileyip ilk 16'nın içerisinde yer almak için bir puan da çok önemliydi. Genelde oyuncularımın performansından ve mücadelesinden dolayı çok memnunum. Taraftarlarımızla birlikte çok güçlüyüz. Zor bir karşılaşmaydı ama beraberlik stratejik anlamda önemliydi. Bundan sonra önümüzde bir lig maçımız var. Haftaya Manchester City deplasmanı. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha var önümüzde" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI DA BUNU KAÇIRIR'

Gabriel Sara'nın son dakikada kaçırdığı pozisyon hakkında da konuşan Buruk, "Futbolun içerisinde çok fazla bu pozisyonlar kaçar. Ama önemli olan o pozisyonlarının içinde olmak ve bu pozisyonlara girmek. O andaki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, topa girişiniz, özgüveniniz pozisyon içerisinde önemli. Oyunun içerisinde bu pozisyonlar kaçabilir. Dünyanın en iyi oyuncuları da bunu kaçırır. O yüzden bu pozisyonlara girmek daha önemli, daha değerli. Son dakikada kalecinin bir kurtarışı oldu. En son pozisyonda Gabriel Sara'nın sağ ayak vuruşunda. Genel olarak oyuncuların performansından çok memnunum. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar" dedi.

'ATMOSFER RAKİPLERİ ETKİLİYOR'

RAMS Park'ta taraftarların yarattığı atmosferin rakip takımları çok etkilediğini ifade eden Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncularının iştahlı bir oyun oynadığına değinen Okan Buruk, "Bu tür maçlar aslında oyuncular için çok önemli oluyor. Özellikle Sörloth'a çok fazla uzun top vardı. Uzun toplar için Lemina'nın önünde oynamasını istedik. Arkadan pasla çıkan bir takım yoktu. Uzun toplarda Sörloth'un özellikle önünde olmasını istedik ve oyun içerisinde topa sahip olmak önemliydi. Torreira'yla birlikte bunu çok da iyi yaptılar. Konsantrasyon çok önemli. Bazen oyuncuları bu tür maçlara hazırlamanıza gerek kalmaz. Onlar zaten kendiliğinden maçlara hazırlardır. Oyuncunun iki katı performansını yükselten maçlar olabiliyor. Bunu bütün maçlarda göstermemiz lazım. Oyuncularımızdan bu performansları görünce bütün maçlarda aynı şekilde göstermek gerekiyor. Ama ben oynadıkları oyundan, yaptıkları mücadeleden, top rakipteyken ve bizdeyken zevk aldıklarını düşünüyorum. Bu da çok önemli. Bu iştahı gösterdiler. Bu taraftarın önünde oynamak da çok önemli. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer. Bu rakipleri de çok etkiliyor. Her zaman negatif anlamda etkilemese de oyuncular için burada oynamak, bu tecrübeyi yaşamak, hangi oyuncu olursa olsun hepsi bu stat içerisindeki atmosferden bahsediyor. Bence futbol adına çok güzel oldu."

'OSIMHENSİZ OYUN HER ZAMAN DAHA FARKLI OLUYOR'

Victor Osimhen'in dönüşünün çok önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Ben teknik adam olarak maç performansının bu kadar değişmesinden mutlu değilim. Fiziksel gücünüzle bir hafta iyi olup aslında bir hafta sonra değişmiyor. Aslında bu gücünüz var, bu direnciniz var. Bunu maç maç kullanmak veya maç seçmek demeyelim. O güzel bir kelime değil aslında. Onu bazen insanlar kullanıyor. Galatasaraylı futbolcular maç seçiyor diye. O çok güzel bir kelime değil ama o maçı önemsemek, ona konsantre olmak, diğer maçlarda aynı şekilde buna hazırlanmak farklı oluyor. Hem sahadaki ilk 11, hem de kulübeye baktığımda güçlü oyuncuların olması beni de psikolojik anlamda güçlendiriyor. Mental anlamda beni güçlendiriyor. Bu oyuncular için de geçerli. Hem başlayan hem kulübeden gelen oyuncuların artması bence oyuncuya da çok etkiliyor. Osimhen'in dönmesi çok önemli. Çok önemli bir oyuncu bizim için. Osimhenli ve Osimhensiz oyun her zaman daha farklı oluyor. Bunu sadece gol atmak anlamında demiyorum. Oyun içerisinde rakibe yapacağınız baskılar, uzun toplar, kovaladığı ikinci toplar daha farklı bir profil. Icardi'yle de yine önde baskılar yapıyoruz. Çok fazla gol atıyor. Aynı şekilde ondan da çok fazla verim alıyoruz. Ama Osimhen'in gelişi, hem de istekli bir şekilde gelişi bugün maç içerisinde de takıma bence çok olumlu bir şekilde yansıdı. Bu gücümüzün olduğunu gösterdik. Atletik anlamda şunu hepimiz kabul ediyoruz. Türkiye Lig'indeki oynadığımız maçların sertliği, topun oyunda kalma süresi İspanya Ligi'yle bir değil. Onlar bize göre daha avantajlı aslında. Çok daha yüksek tempoda maçlar oynuyorlar. Bu da onların aslında dinamizmini de daha fazla yükseltiyor. Bizim de bu takımlara karşı oyunu iyi yönetmemiz gerekiyor. İlk yarı 5-10 dakika iyi yönetemedik. Çok erken baskılara gittik. Özellikle 30'uncu dakikadan sonra. orada yorulduğumuz yerler oldu. Ama ikinci yarı daha pozisyonel rakibi karşılarken, özellikle Koke'yi kapatıp öne doğru baskılara daha doğru gittiğimizde ilk yarı kadar yorulmadık. Sara'nın girişi de bence orada önemli oldu. Yorulan Yunus'tan Sara'ya geçince bence hem topla hem de baskılarda iyi olduk. Genel olarak 90 dakikalık bölümde rakibimizle başa baş oynamak bu anlamda sevindirici. Liverpool'la da oynadık ama Atletico Madrid çok daha farklı. Fiziksel olarak çok güçlü ve çok atletik takım" ifadelerinde bulundu.

'SALLAI ÇOK İYİ NİYETLİ VE TAKIM İÇİN HER ŞEYİ VERİYOR'

Roland Sallai'nin performansından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir hücum oyuncusu. Hücum oyuncusunu oyun içerisinde bazen içerde de konumlandırılıyoruz. İçerden yaptığı koşullar da burada önemli oluyor. Hem oyun kurarken hem de Sane'nin sol ayağıyla aldığı toplarda içeriden yaptığı koşular önemli oluyor. Sane çünkü biraz daha çizgiye basmayı seven bir oyuncu. İçeri girişlerde Sane ve Sallai'nin adam paylaşımı önemliydi. Bazen Sallai içeride kaldı. Sane hep çizgiyi kontrol etmek zorunda kaldı. Sallai de içeriden denedi. Savunma anlamında rakibin sol kanat oyuncusunu çok fazla içeri sokmasından dolayı. Sallai'den çok mutluyum. Çalışkanlığından, profesyonelliğinden ve karakterinden. Çok iyi niyetli ve takım için her şeyi veriyor. Bu da bence çok önemli. Çok değerli biri."

'OYUNCU BULUYORSUNUZ AMA OCAK TRANSFERİNDE ZOR OLUYOR'

Devre arasında transfer yapmanın zorluğuna değinen 52 yaşındaki teknik adam, "Önümüzü görmek önemliydi. Önümüzü görmeyi beklemedik. Oyuncu izliyoruz. Oyuncu buluyorsunuz ama ocak transferinde zor oluyor. Genç oyuncular buluyoruz ama oyuncularının birinci hedefleri Premier Lig'de oynamak oluyor. Türkiye Ligi'ni yaş sınırı düşük olan ve iyi olan oyuncular, Türkiye'yi başlangıç olarak görebiliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli bir etken. Bu bize yardımcı fazla olacağını düşünüyorum. Buna göre transferimizi yapacağız" diye konuştu.

'ÇOK FORMDA OLAN BİR TAKIMDI'

Atletico Madrid'in çok otomatikleşmiş bir takım olduğuna vurgu yapan Buruk, "Çok otomatikleşmiş bir takım. Çok formda olan bir takımdı. İkinci yarı değişiklikler oldu. Sörloth rakipleri çok korkutan bir oyuncu. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da üst üste maç oynuyorlar. Bu yorgunlukları düşünerek bence oyuncu değişikliklerini yaptı. Oyuncu değişikliklerine doğru bir şekilde cevap verdik. Jakobs, Sara ve İlkay'ı aldık. Bu oyuncu değişiklikleri oyunu dengelememize yol açtı. Bu tür bir takıma karşı güzel bir tecrübeydi. Avrupa maçları çok önemli oluyor. Bu kadar hızlı ve fiziksel gücüyle oynayan bir takıma karşı Galatasaray takımı ve oyuncularım için önemli tecrübe oldu. Bu turdan sonra kimle eşleşeceğiniz belli değil. Bu tür rakiplerle de oynayabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.