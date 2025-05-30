Okan Buruk, Başakşehir Maçında Üç Değişiklik Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 11'de 3 değişlik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre turuncu-lacivertliler karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Kerem Demirbay ve Alvaro Morata'nın yerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Galatasaray'da özel izinli Lucas Torreira ile Alvaro Morata'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da 21 kişilik kadroda yer almadı.

Yusuf Demir, ligde ilk 11'de

Başakşehir maçında 11'de yer alan Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir, bir ilki yaşadı. 2022 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Demir, Başakşehir müsabakasıyla ilk kez Süper Lig'de 11'de başladı. 21 yaşındaki futbolcu, ligde daha önce görev aldığı 12 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray, Başakşehir karşısına; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Metehan Baltacı

Öte yandan Galatasaray'ın bu sezon kazandığı Trendyol Süper Lig kupası ve Ziraat Türkiye Kupası da müsabaka öncesinde saha kenarına koyuldu.

Victor Osimhen için özel şarkı çaldı

Kiralık olarak takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen müsabaka öncesinde sahaya çıktığında, stat hoparlörlerinden Nazan Öncel'den 'Gitme Kal Bu Şehirde' şarkısı çaldı. Taraftarlar ayrıca 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' diye tezahüratlarda bulunarak 26 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

Muslera dakikalarca alkışlandı

Galatasaray ile son maçına çıkan Fernando Muslera'ya, karşılaşma öncesinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sahanın ortasında gelen Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirirken, taraftar da dakikalarca onu ayakta alkışladı. Bu esnada bazı Galatasaraylı taraftarların gözyaşına hakim olamadığı gözlendi.

Berkan Kutlu'ya plaket verildi

Galatasaray formasıyla 150. resmi maçına çıkan Berkan Kutlu'ya müsabaka öncesinde saha kenarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, plaket ve üzerinde 150 yazan sarı-kırmızılı forma takdim etti.

Ali Asaf için sarı-kırmızılı balonlar uçuruldu

8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir için babası, sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından balon uçurma etkinliği düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de binlerce kişi, Ali Asaf'ın yanında olup, balon uçurma etkinliği yapmıştı. Başakşehir maçından önce de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Asaf ve ailesiyle birlikte sahanın ortasında sarı-kırmızılı balonları gökyüzüne bıraktı.

Tribünler son maçta da doldu

Sezon boyuncu iç sahadaki maçlardaki takımını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir müsabakasında da tribündeki yerini aldı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL