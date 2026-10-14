Okan Buruk, Barcelona yenilgisinde erken 2 golün takımı olumsuz etkilediğini söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 4-1 kaybettikleri Barcelona maçında ikinci yarının başında yedikleri 2 golün kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta İspanya temsilcisiyle yaptıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Birçok insan bizimle birlikte bu maçı heyecanla bekliyordu. Şu anda Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarının büyük bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçmemiz bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmadı. 2-0'ı yakaladığınız golün iptal olması mental olarak sizi düşürebiliyor. Devamında da şanssız bir gol yedik. Maç 1-1'e geldi. İlk yarının sonlarında çok istemediğim şekilde ceza sahası üstüne kadar çekildik. Devre arası oyuncularımla konuştum. İkinci yarı rakibi önde karşılamamız önemliydi. Rakibimiz erken 2 gol buldu. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükselirken bizimki aşağı doğru gitti. Belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisi de olabilirdi. Ancak çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takımın ilk 11'deki 8 oyuncusu, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nda oynuyor. Birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyunculara karşı oynamak kolay değil. Çok zor top kaybediyorlar." dedi.

Takım olarak yeni yeni tam kadro olduklarına dikkati çeken Buruk, "Sakatlıkları düzelen ve yeni gelen oyuncular, ilk defa bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız lazım. Bu da bir süreç. Bu süreç içinde bu kadar güçlü bir takıma karşı belli dakikalarda iyi işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Temiz ve güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Skor olarak gösteremedik ama hem bu stattaki atmosferi hem de Türk futbolunun Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini gösterdik. Stat atmosferi olarak Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.

"Sadece teknik adamın değil oyuncuların da maç içindeki müdahaleleri çok önemli"

Buruk, oyuncularının kırılma anlarından sonra kolay düşmemesi gerektiğini belirtti.

Geliştirmeleri gereken tarafları olduğunu anlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Maçta geri düşebilirsiniz. Ancak oyunu aynı şekilde devam ettirmeniz gerek. Sporting maçında da benzer şeyler yaşadık. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Sadece teknik adamın değil oyuncuların da maç içindeki müdahaleleri çok önemli. Bugün 3-1 sonrası bir gol bulabilseydik oyunun içine girebilirdik ama çok aceleci davrandık. Barcelona baskı yaptı ama onu kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen gereksiz uzun toplar attık. Birkaç pas sonrasında savunma arkasına atılacak koşular bize skor getirebilirdi. Oyunu daha iyi yönetmeniz, saha içinde maçı iyi analiz etmemiz gerek. Maç öncesi rakibi anlatıyoruz ama saha içinde maç oynanırken futbolcuların oyunu daha iyi anlaması gerek. Belli bölümde bunu yaptık ama geri düşünce işler değişti."

"Leao'nun iyi işler yaptığını düşünüyorum"

Buruk, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

Leao ve Leroy Sane'nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Leao'nun iyi işler yaptığını düşünüyorum. Çok kötü bir maç oynamadı. Gayretliydi, birebirleri oynadı, asisti yaptı. Savunmaya da daha çok geldi. Özellikle ilk yarıda savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Kolay değil. O da bir süreçten geçiyor. Leao'nun bugünkü performansından memnunum. Sane de 3-1 sonrasında oyuna girdi. Takımın düştüğü bölümdü. Onun performansını değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım. Onlara çok güveniyoruz. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini yapacaklardır. Takıma katkı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Buruk, santrfor Deniz Gül'e görev vermeme nedenini "orta saha oyuncularının yorulmasından dolayı değişiklik haklarını buraya kullanmak" olarak açıkladı. Buruk, Deniz'in performansından memnun olduğunu kaydetti.

Savunmada Ismail Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'ın performansından memnun olduğunu vurgulayan Buruk, "Jakobs'u zaman zaman stoperde değerlendirdik. Jakobs bence bugün çok iyi oynadı. Takımın iyilerinden biriydi. Abdülkerim Bardakcı bizim için önemli bir futbolcu. Ancak çok fazla maç oynayan bir futbolcu. Milli takımda ve Galatasaray'da hemen hemen her maç oynuyor. Bazen rakibin oyununa göre değişiklikleri yapabiliyoruz. Barış ve Jakobs'un bugünkü performansından memnunum. İyi işler yaptıklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA