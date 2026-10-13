Okan Buruk Barça karşısında 3 değişiklik yaptı, Osimhen 39 gün sonra 11'de başladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Barcelona karşılaşmasına 3 değişiklikle çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Barça karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine Eren Elmalı, Mario Lemina Victor Osimhen'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Yunus Akgün çıktı.

Victor Osimhen 39 gün sonra 11'de

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Barcelona karşılaşmasında 11'de görev aldı. Son olarak 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir karşısında 11'de başlayan ve bu müsabakada sakatlanan Osimhen, tedavisinin ardından geçtiğimiz cuma günü Kasımpaşa maçıyla sahalara döndü. 27 yaşındaki futbolcu, Barcelona mücadelesiyle de 39 gün sonra 11'deki yerini aldı.

Barış Alper Yılmaz yine sağ bekte

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Barcelona maçında da yine sağ bek pozisyonunda başladı. Barış Alper'i hücum dışında beklerde de oynatan Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa müsabakasında olduğu gibi yine sağ bekte görev verdi.

Ismail Jakobs stoper başladı

Teknik Direktör Okan Buruk, savunmanın ortasında değişikliğe gitti. Buruk, Davinson Sanchez'in yanında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Ismail Jakobs'a görev verdi. Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında da stoperde oynamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Büyük, El-Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş ve Renato Nhaga bekledi.

Fatih Terim'den destek

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Barcelona maçında yalnız bırakmadı. Terim, mücadeleyi stadyumdan takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterirdi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Barcelona maçında takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Galatasaraylı taraftarlar kale arkasındaki tribünlere 'Filistin'e özgürlük' ve 'Gazze'de insanlık vicdanını kaybetti' pankartı açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı