Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var

Okan Buruk: Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var
Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörğ Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Buruk, ''Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum." dedi.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçlarda takımın istediği oyunu sergileyemediğini ifade etti.
  • Okan Buruk, takımın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maç oynamamasını umduğunu ve bu stadda kabus yaşadıklarını söyledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

''BURADA KABUSUMUZ VAR''

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelelerde istediklerini oyunu sergileyemediklerini belirten Okan Buruk, "Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum." dedi.

''BÜYÜK HEDEFLERE GİDECEĞİZ''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Birlikteliğe çok ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın. Hep beraber olduğumuzda büyük başarılar elde ettik. Yine böyle bir dönem. Saha içi ve saha dışında bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmaya çalışan insanlar da var. Dik durup başarıya odaklanmalıyız. Hep birlikte büyük hedeflere gideceğiz. Daha önce başardık. Yine başaracağız." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
500

