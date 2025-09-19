Okan Buruk 5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından hakem Marco Guida'yı sert sözlerle eleştirdi.

FRANKFURT'TA TARİHİ HEZİMET

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya kabus gibi bir başlangıç yaptı. Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk'un hedefinde ise İtalyan hakem Marco Guida vardı.

"HAKEM OYUNU SÜREKLİ DURDURDU"

Buruk, "Hakemi hiç beğenmedim. Küçük fauller ve kötü kararlarla oyunu sürekli durdurdu. İtalyan futbolu sert ve mücadelecidir, Şampiyonlar Ligi'nde kolay fauller çalınmaz. Ama hakem sürekli düdük çalarak oyunun akışını bozdu." ifadelerini kullandı.

"2-0 OLSA HER ŞEY FARKLI OLURDU"

Tecrübeli çalıştırıcı, hakemin kararlarının skoru etkilediğini savunarak, "Hakem faul vererek 2-0 olacak pozisyonumuzu engelledi. O golü bulabilsek maç farklı bir noktaya gidebilirdi. Çok net pozisyonlar da kaçırdık ama olmadı. Kötü bir mağlubiyet aldık." dedi.

"RAKİBİMİZİ KUTLUYORUM"

Hakeme yönelik eleştirilerine rağmen rakip takımı tebrik eden Buruk, "Bunların hepsi geride kaldı. Kötü bir mağlubiyet aldık ama rakibimizi de kutluyorum" diye konuştu.