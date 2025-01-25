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Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı

Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Buruk, sarı-kırmızılıların transfer gündemindeki Lyon forması giyen Georges Mikautadze için, "Beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasının ardından transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Buruk, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için net konuştu.

"BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU, TEKLİF YAPTIK"

Lyon forması giyen Georges Mikautadze hakkında konuşan Buruk, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık. Lyon'u son dönemde beğenmiyorum oyun olarak. Formda bir takım değil. Formda olmayan takımların oyuncularının performansları değişebiliyor. Son maç özelinde, Lyon da maçında başında durgundu. İkinci yarı hareketlendi. Lyon iyi dönemden geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı

"MADDİ SORUNUMUZ YOK, KADROMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Transfer gelişmelerine dair konuşan Buruk, "Transfer kolay değil. Sıradan değil önemli oyuncular almak istiyoruz. Kulübümüz, başkanımız, yöneticilerimiz önemli bir çaba sarf ediyor. Her şey bize bağlı değil. Kulüplerin, oyuncuların kararları da önemli. Uğraşı görüyorum. Yöneticilerimizin, başkanımızın tüm hayatını, ailesini, işlerini bırakıp Galatasaray için çabalıyorlar. Maddi anlamda bir sorunumuz yok. Kadromuzu güçlendireceğiz. Avrupa listesine yazamıyoruz, Ajax maçı için değil. Bir sonraki maç olan Gaziantep deplasmanında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel. Çabalıyoruz. Oyuncularla görüşüyoruz. En kısa zamanda sona erecektir. Galatasaray taraftarı merak etmesin. Maddi, manevi ne gerekiyorsa yapılacak. Hata da yapmamak lazım, aşırı baskı yapmamak gerekiyor" dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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