Okan Buruk, 1-0'lık galibiyette zemini eleştirip Leao'nun sakatlığını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, oyundan memnun olmadığını ancak son dakikalarda gelen galibiyet için mutlu olduğunu belirtti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Avrupa sonrası bu tür maçları oynamak çok zor. Hava yağışı ve çok kötü bir zemin. Hava yağışı olmasa da kötü bir zemin, hava yağışı olsa da kötü bir zemin. Ama maç öncesi de söyledim, hiçbir şekilde bunun bahane olmaması gerekiyor. Konsantrasyon eksikliğinin bahane olmaması gerekiyor. Eğer Galatasaray'sanız nerede oynarsanız oynayın, kime karşı oynarsanız oynayın çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu zeminde oyuncularda 'Kayarsam düşer miyim, düşersem sakatlanır mıyım?' gibi korku oluyor. Bir yandan da çok istekli Gençlerbirliği takımı vardı. Öncelikle rakibimizi tebrik ederek başlayacağım. Çok iyi oynadılar. Oyunu çok doğru bir şekilde oynadılar. Birçok gol pozisyonuna girdiler. Bizim de girdiğimiz gol pozisyonları vardı ama rakibimizin de gole yaklaştığı çok yer vardı." ifadelerini kullandı.

Bu tür maçlara mental olarak daha iyi hazırlanmak gerektiğini aktaran Buruk, "Her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ne her oyuncu çok hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Haftaya bir derbi oynayacağız, bu derbiye çok çabuk şekilde herkes hazırlanacak ama aslında ligin kaderini belirleyen bu tür maçların konsantrasyonunu çok daha fazla artırmamız gerekiyor. Ama günün sonunda 3 puanı alan taraf bizdik. Bölüm bölüm maç içerisinde iyi ve kötü oynadığımız, hiçbir zaman çok iyi oynamadık ama belki son 10-15 dakika biraz daha topu aldığımız, rakip alana yerleştiğimiz, gol atmaya çalıştığımız bölümdü. O bölümde de golü bulduk. Rakibimiz de iyi bir oyun oynadı. Hem teknik direktörünü hem oyuncuları tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Rafael Leao'nun sakatlığı

Buruk, 61. dakikada oyuna sonradan dahil olan Rafael Leao'nun 77. dakikada sakatlanarak çıkmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtardık diyelim. Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla devam edip riske etmesini istemedik. Kontrolleri yapılacak ama dediğim gibi yani bu zeminde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız, hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Bu zeminlerin kontrolü Türkiye Futbol Federasyonunda olması gerekiyor. Çünkü futbolcu sağlığı çok önemli. Gençlerbirliği oyuncuları için de aynı şekilde. Bu tür bir zeminde futbol oynatmak Süper Lig'de doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer adını Süper Lig koyuyorsanız, buranın Süper Lig olması için zeminlerin de Süper Lig'e yakışır zeminler olması gerekiyor."

Cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen Lucas Torreira'nın takımı için önemine dikkati çeken Buruk, "Torreira bizim için önemli, değerli. Hem top bizdeyken hem top rakipteyken baskıyı başlatan, baskıyı devam ettiren, pas trafiğini çeviren oyuncumuz. Onun olmaması tabii ki takım için bir eksikti ama yerine oynayan oyuncularda onu yapabilecek çok fazla oyuncumuz var. Bireysel performanslar çok iyi değildi ama sadece bu maç üzerindeki oyunlardan oyuncularımızı değerlendirmek, oyuncularımızı yargılamak da istemiyorum. Bunu çok fazla yapmamak lazım çünkü ayakta durmanın bile bazen zor olduğu bir sahada oynadılar. O yüzden özellikle hücumdaki oyuncularımızın performanslarını bunun üzerinden değerlendirmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ne geçen sezon da iyi başlamadıklarını hatırlatan Buruk, önlerinde hedef maçların olduğunu aktararak "Önümüzdeki 5 maç bizim hedef aldığımız ve yüksek puanlarla çıkabilirsek bir üst tura geçebileceğimiz bölüm. Burayı iyi oynamamız gerekiyor. 3. maç deplasmanda Lille'e karşı oynayacağız. O maçı çok iyi oynamamız ve kazanarak dönmemiz gerekiyor. Daha sonra 4 tane daha maç var, 3'ünü içeride oynayacağız. Geçen sene son 16'ya kalmıştık, bu sene bunu devam ettirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA