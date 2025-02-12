Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı

61 yaşındaki Oğuz Çetin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olan Çetin'in tedavisi sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini üstlenen Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe yoğun bakıma kaldırılan Oğuz Çetin için "Geçmiş olsun Oğuz Çetin" başlığıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Oğuz Çetin, Türk futbolunun Sakarya ekolünden gelen eski futbolcu ve teknik direktördür.

15 Şubat 1963'te Sakarya'da doğdu. Futbola Sakaryaspor altyapısında başladı ve 1981'de A takıma yükseldi.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 9 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Oğuz Çetin, 1988-89 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

1996'da İstanbulspor'a, ardından Adanaspor ve Ankaragücü'nde oynadıktan sonra 1999'da futbolu bıraktı.

Fenerbahçe'nin en uzun süre kaptanlık yapan oyuncularından biridir. Oğuz Çetin Milli Takım'da uzun süre Milli formayı terletti.

Futbolu bıraktıktan sonra Şenol Güneş ve Ersun Yanal'ın yardımcı antrenörü olarak Türkiye Milli Takımı'nda görev aldı. Gençlerbirliği ve Boluspor'u çalıştırdı.

Kuveyt Milli Takımı'nı çalıştırdı, 2020'de Sakaryaspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.