Oğuz Çetin'den Greenwood sorusuna yanıt: Geliyor

FENERBAHÇE Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferiyle ilgili sorusuna 'Geliyor' yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransa'nın Marsilya kentinde Mason Greenwood için yaptıkları transfer görüşmelerinin ardından Avusturya'nın Linz kentine geldi. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarların Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile ilgili sorduğu soruya Oğuz Çetin, 'Geliyor' şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, takımın kamp yaptığı Windischgarsten'e hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı