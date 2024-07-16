Üye Girişi
Haberler

Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin, kulübü Corendon Alanyaspor ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi. Amsterdam'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Aydın, yolcu terminalinden çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Oğuz Aydın İstanbul Aydın Futbol Spor Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title