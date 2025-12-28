Haberler

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Trabzonspor'un kiralamak istediği Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın'dan bordo-mavililere yeşil ışık yandı. Milli oyuncu, düzenli forma giymek istemesi nedeniyle Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

  • Trabzonspor, Fenerbahçe'de ikinci planda kalan Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı.
  • Oğuz Aydın, düzenli forma giymek için Trabzonspor'a sıcak bakıyor.
  • Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki milli yıldızı Oğuz Aydın için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR'DAN KİRALAMA

Trabzonspor, Fenerbahçe'de ikinci planda kalan Oğuz Aydın'a talip oldu. Bordo-mavililerin milli oyuncuyu kiralamak için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptığı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yıldız ismi takımda görmeyi çok istemesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bizzat görüşme yaptığı belirtildi.

OĞUZ AYDIN DA SICAK BAKIYOR

Bu görüşmenin ardından tüm gözler Oğuz Aydın'a çevrildi. Deneyimli kanat oyuncusunun A Milli Takım ile Dünya Kupası'na hazır gitmek adına düzenli forma giymek istediği ve bu doğrultuda Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 24 maça çıktı ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500

