Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki milli yıldızı Oğuz Aydın için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR'DAN KİRALAMA

Trabzonspor, Fenerbahçe'de ikinci planda kalan Oğuz Aydın'a talip oldu. Bordo-mavililerin milli oyuncuyu kiralamak için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptığı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yıldız ismi takımda görmeyi çok istemesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bizzat görüşme yaptığı belirtildi.

OĞUZ AYDIN DA SICAK BAKIYOR

Bu görüşmenin ardından tüm gözler Oğuz Aydın'a çevrildi. Deneyimli kanat oyuncusunun A Milli Takım ile Dünya Kupası'na hazır gitmek adına düzenli forma giymek istediği ve bu doğrultuda Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 24 maça çıktı ve 2 asistlik skor katkısı üretti.