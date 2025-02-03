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Ogün Altıparmak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ogün Altıparmak Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Ogün Altıparmak, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve birçok futbol camiasından isim katıldı.

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, son yolculuğuna uğurlandı.

Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Mahmut Uslu ve İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş Futbol A Takımı Kaptanı Mert Günok ile sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Altıparmak'ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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