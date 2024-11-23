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Öğretmenler voleybol turnuvasında kıyasıya mücadele etti

Öğretmenler voleybol turnuvasında kıyasıya mücadele etti
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Adana'nın Kozan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi. Final maçında öğretmenler kıyasıya mücadele ederken öğrenciler tezahüratlar ile öğretmenlerini destekledi.

Kozan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında düzenlenen ve 3 hafta süren turnuvaya 14 takım katıldı. Final müsabakasında İsmet İnönü Ortaokulu, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nu 3-2'lik skorla yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan final mücadelesi, öğrenci taraftarların yoğun desteğiyle unutulmaz anlara sahne oldu. İlçe protokolü öğrencilerin heyecanına ortak olmak adına maçı öğrencilerin arasında izledi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kozan Şube Başkanı Murat Mercan, organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, öğretmenlerin toplum için önemine vurgu yaptı. Mercan, "Öğretmenler, yalnızca bilgi veren kişiler değil, gençliğin rehberi ve geleceğin mimarlarıdır. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de dediği gibi, 'Öğretmen, milli eğitimin olduğu kadar milletin geleceğini de tayin eder.' Bu turnuva ile öğretmenlerimize olan minnetimizi bir kez daha ifade etme şansı bulduk. Bu turnuvada farklı olan öğrencilerin öğretmenlerini bir an olsun yalnız bırakmadı ve maç boyunca tezahüratlar ile destekledi. Eğitim hayatı botunca öğretmenlerin desteğini alan öğrencilerin bu kez öğretmenlerine olan desteği bizleri de gururlandırdı" diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Şimşek ise, öğretmenlerinin bu başarısı ile gurur duyduklarını söyleyerek, "Az bir taraftar grubu olsalar da hiç sesimiz kısılmadan maç boyunca destekledik ve öğretmenlerimiz şampiyon oldu. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Turnuva sonrası dereceye giren okullara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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