Öğrenenler inanamıyor! Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo saha içindeki hırsı kadar saha dışında da oldukça aktif. Birçok alanda yatırımları bulunan Portekizli yıldızın servetine ilişkin yeni bir rapor açıklandı.

KAZANDIĞI SERVETLE YATIRIM YAPTI

Saha dışında gerçek bir girişimci olan Ronaldo son yıllarda, iç çamaşırı, ayakkabı ve parfüm satan giyim markası CR7; Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki otellere yatırımlar, dünyanın farklı yerlerinde lüks mülkler, lüks saat satan bir Alman platformu olan Chrono24'te hisse, Portekiz'in en popüler görsel-işitsel gruplarından biri olan Confina Media'da hisse ve Portekizli porselen ve seramik üreticisi Vista Alegre Atlantis SGPS'de hisse gibi bir dizi yatırım gerçekleştirdi.

CR7 MARKASI 850 MİLYON EURO

Portekiz İdare ve Pazarlama Enstitüsü (IPAM) tarafından bu yıl yayımlanan bir araştırmaya göre; CR7 markası, 6 farklı kategorideki değerlendirme sonucunda 2025 yılında rekor bir değere ulaşarak 850 milyon euro oldu.

MAAŞINDAN HARİÇ 150 MİLYON EURO KAZANIYOR

IPAM'ın raporuna göre, Cristiano Ronaldo gelir açısından şu anda Al Nassr'dan yılda 200 milyon euro kazanıyor. Buna ek olarak, Nike, Tag Heuer ve Louis Vuitton gibi küresel markalarla yaptığı reklam anlaşmaları sayesinde yılda 150 milyon eurodan fazla gelir elde ediyor.

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN İSMİ

Portekizli futbolcu, sosyal medya platformlarında toplamda bir milyardan fazla takipçisiyle dünyada en çok takip edilen figürü haline geldi. Çalışmadaki bir diğer dikkat çekici veri ise, CR7'nin dünya çapında yılda ortalama 22,3 milyon haberin konusu olması. Buna ek olarak, yılda 187 milyon Google aramasına konu oluyor. Ayrıca Amazon'da 4.000 kitapta adı geçiyor ve 63.000 bilimsel makalede yer alıyor.