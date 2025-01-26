Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

Devlet hastanesinde skandal! Yangın merdivenleri vidayla kapatıldı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-76 Yendi

OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-76 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maçı 81-76'lık skorla kazanan OGM Ormanspor, bu haftayı galibiyetle kapadı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfeld 19, Kübra Erat 6, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Şuğranur Hatice Sönmez, Meltem Avcı, Powers 25, Diallo 12, Fall 12

OGM Ormanspor: Epoupa 11, Manolya Kurtulmuş 16, Duygu Özen 2, Zeynep Şevval Gül 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra Ural Topuz 10, Berger 14

1. Periyot: 21-20

Devre: 30-37

3. Periyot: 57-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-76 yendi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
img

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
img

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
img

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk düdük çaldı

Kadıköy'de ilk düdük çaldı
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.