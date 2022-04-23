Oğlunu kaybeden Ronaldo'nun duygusal anları! Dünya tarihine geçen gol

Hafta içinde yeni doğan erkek çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo, Arsenal maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Arsenal, 32 dakikada skoru 2-0'a getirdi. Cristiano Ronaldo 34. dakikada takımının oyundan kopmasına engel oldu.

TAKİPÇİLİĞİNİ KONUŞTURDU

İki savunma oyuncusunun markajından kurtulan Ronaldo, tek vuruşta topu ağlara gönderdi. Ronaldo, bu golle Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti.

İLK OLDU

Cristiano Ronaldo, hem La Liga hem de Premier Lig'de 100 gol barajını aşan tarihteki ilk oyuncu oldu. Arsenal tribünlerinden de Ronaldo'ya destek geldi. Arsenal taraftarları, Liverpoollu taraftarlar gibi 7. dakikada ayağa kalkıp alkışlarıyla Ronaldo'ya destek verdi.