Oğlunu kaybeden Ronaldo'nun duygusal anları! Dünya tarihine geçen gol - Haberler

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Oğlunu kaybeden Ronaldo'nun duygusal anları! Dünya tarihine geçen gol

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Oğlunu kaybeden Ronaldo'nun duygusal anları! Dünya tarihine geçen gol

Yeni doğan erkek evladını kaybeden Cristiano Ronaldo, Arsenal maçına ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda farkı 1'e indiren golü atan Ronaldo, duygusal anlar yaşadı. Golünü kaybettiği evladına adadı. Cristiano Ronaldo, bu golle hem La Liga hem de Premier Lig'de 100 gol barajını aşan tarihteki ilk oyuncu oldu.

Hafta içinde yeni doğan erkek çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo, Arsenal maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Arsenal, 32 dakikada skoru 2-0'a getirdi. Cristiano Ronaldo 34. dakikada takımının oyundan kopmasına engel oldu.

Oğlunu kaybeden Ronaldo duygusal anlar yaşadı! Dünya tarihine geçen gol

TAKİPÇİLİĞİNİ KONUŞTURDU

İki savunma oyuncusunun markajından kurtulan Ronaldo, tek vuruşta topu ağlara gönderdi. Ronaldo, bu golle Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti.

Oğlunu kaybeden Ronaldo'nun duygusal anları! Dünya tarihine geçen gol

İLK OLDU

Cristiano Ronaldo, hem La Liga hem de Premier Lig'de 100 gol barajını aşan tarihteki ilk oyuncu oldu. Arsenal tribünlerinden de Ronaldo'ya destek geldi. Arsenal taraftarları, Liverpoollu taraftarlar gibi 7. dakikada ayağa kalkıp alkışlarıyla Ronaldo'ya destek verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier League, Manchester United FC, Cristiano Ronaldo, Arsenal, Spor, Haberler

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