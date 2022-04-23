Oğlunu kaybeden Ronaldo'nun duygusal anları! Dünya tarihine geçen gol
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Yeni doğan erkek evladını kaybeden Cristiano Ronaldo, Arsenal maçına ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda farkı 1'e indiren golü atan Ronaldo, duygusal anlar yaşadı. Golünü kaybettiği evladına adadı. Cristiano Ronaldo, bu golle hem La Liga hem de Premier Lig'de 100 gol barajını aşan tarihteki ilk oyuncu oldu.
Hafta içinde yeni doğan erkek çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo, Arsenal maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Arsenal, 32 dakikada skoru 2-0'a getirdi. Cristiano Ronaldo 34. dakikada takımının oyundan kopmasına engel oldu.
TAKİPÇİLİĞİNİ KONUŞTURDU
İki savunma oyuncusunun markajından kurtulan Ronaldo, tek vuruşta topu ağlara gönderdi. Ronaldo, bu golle Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti.
İLK OLDU
Cristiano Ronaldo, hem La Liga hem de Premier Lig'de 100 gol barajını aşan tarihteki ilk oyuncu oldu. Arsenal tribünlerinden de Ronaldo'ya destek geldi. Arsenal taraftarları, Liverpoollu taraftarlar gibi 7. dakikada ayağa kalkıp alkışlarıyla Ronaldo'ya destek verdi.