Ofsporlu futbolcu hayatının golünü Galatasaray'a attı! Tribündekiler ağzı açık izledi
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Türkiye Kupası 4. tur maçında Ofspor, 18. dakikada Miraç Türkyılmaz'ın enfes golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından Okan Kocuk'u avlayan Türkyılmaz'ın golü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Galatasaray ile Ofspor, Türkiye Kupası 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede OfSpor harika bir golle öne geçti.
CEZA SAHASI DIŞINDAN ÇOK SERT VURDU
Karşılaşmanın 18. dakikasında Miraç Türkyılmaz, ceza sahası dışından oldukça sert bir şut çıkararak kaleci Okan Kocuk'u avladı. Türkyılmaz'ın bu golü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
KAZANAN 5.TURA YÜKSELECEK
Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.