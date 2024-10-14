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Ödemişspor ve Beydağ Belediye Spor Maçında Acil Durum

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İzmir'de Süper Amatör Lig'de oynanan Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor maçına, kalp krizi geçiren bir hastanın hastaneye sevk edilmesi için ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi. Maçın geri kalan kısmında ev sahibi takım 3-0 galip geldi.

İzmir'de Süper Amatör Lig'de Ödemişspor ile Beydağ Belediye Spor futbol takımları arasında oynanan maça, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.

Ödemiş Gençlik Merkezi futbol sahasında oynanan maçın 65. dakikasında orta hakem Egehan Kaşıkçı'ya sahaya acil bir hastanın nakli için ambulans helikopterin inmesi gerektiği belirtildi.

Hakemin maçı durdurması sonrası oyuncular saha kenarına geldi ve ambulans helikopter sahaya indi.

Kalp krizi geçiren hasta Özcan Dağlı, ambulans helikopterle İzmir'deki hastaneye sevk edildi.

Tekrar başlayan karşılaşmayı ev sahibi takım, 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Spor

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