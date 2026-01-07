O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

EuroLeague'in 20. haftasında Panathinaikos, taraftarı önünde konuk ettiği Olimpia Milano'ya 87-74 kaybetti. Üst üste ikinci kez kaybeden Yunan ekibinde oyunculara ve başantrenör Ergin Ataman'a maç sonunda tribünlerden büyük tepki gösterildi.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA

Tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, perşembe günü oynanacak Virtus Bologna maçının öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ataman, takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir mesaj verdi.

''ATİNA'DAN AYRILACAĞIM''

Ergin Ataman, sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk olunamazsa görevi bırakacağını söyleyerek, "Dün akşam tribünde birilerinin takıma ve koça olan güvenini kaybettiğini duydum. Böyle şeyler normal, spor bu. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Dolayısıyla önümüze bakmamız lazım. Sadece şunu söylemek istiyorum, oyuncularıma ve bu takıma çok güveniyorum. O yüzden önemli bir meydan okumaya daha atılmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kontratımda bir sene daha var. Buna rağmen sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım. Bu kadar." ifadelerini kullandı.