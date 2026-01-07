Haberler

O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Panathinaikos'ta sıkıntılı günler geçiren başantrenör Ergin Ataman, geleceği hakkında açıklamalarda bulunarak, ''Sezon sonu EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım.'' ifadelerini kullandı.

EuroLeague'in 20. haftasında Panathinaikos, taraftarı önünde konuk ettiği Olimpia Milano'ya 87-74 kaybetti. Üst üste ikinci kez kaybeden Yunan ekibinde oyunculara ve başantrenör Ergin Ataman'a maç sonunda tribünlerden büyük tepki gösterildi.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMA

Tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, perşembe günü oynanacak Virtus Bologna maçının öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ataman, takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir mesaj verdi.

''ATİNA'DAN AYRILACAĞIM''

Ergin Ataman, sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk olunamazsa görevi bırakacağını söyleyerek, "Dün akşam tribünde birilerinin takıma ve koça olan güvenini kaybettiğini duydum. Böyle şeyler normal, spor bu. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Dolayısıyla önümüze bakmamız lazım. Sadece şunu söylemek istiyorum, oyuncularıma ve bu takıma çok güveniyorum. O yüzden önemli bir meydan okumaya daha atılmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kontratımda bir sene daha var. Buna rağmen sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'yu yargılayan hakim trafik kazasında hayatını kaybetti!

Netanyahu'ya baş kaldıran isimdi! Şüpheli şekilde öldü
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Netanyahu'yu yargılayan hakim trafik kazasında hayatını kaybetti!

Netanyahu'ya baş kaldıran isimdi! Şüpheli şekilde öldü
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı

Otoparktaki tırlar alev alev yandı! İçlerindeki madde de dikkat çekici
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

Çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip...