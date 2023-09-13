Bonservisi dudak uçuklatıyor! Galatasaray'ın da peşinde olduğu Marco Verratti'nin yeni adresi belli oldu

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan İtalyan orta saha Marco Verratti'nin yeni takımı Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi oldu. PSG'den ayrılan Verratti için Katar ekibi 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.