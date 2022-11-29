Nwakaeme, Süper Lig devine imzayı atıyor! İstanbul'dan yaptığı paylaşım büyük heyecan yarattı

İsmi Beşiktaş ile anılan Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme, İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı ise siyah-beyazlıların transferde sona geldiği şeklinde yorumlandı.

Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Son zamanlarda adı sık sık siyah-beyazlılarla anılan Anthony Nwakaeme yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Şenol Güneş'in talimatı doğrultusunda transferde harekete geçen Beşiktaş'ın Nwakaeme'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla adeta bu iddiaları doğruladı.

İSTANBUL'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Nijeryalı yıldızın bu paylaşımı Beşiktaş'a transferinde olumlu gelişmelerin yaşandığı şeklinde yorumlandı.

6 MAÇTA 3 GOL ATTI

Trabzonspor'dan sezon başında ayrılarak Suudi Arabistan ekini Al-Fayha'ya imza atan Nwakaeme, yeni takımıyla çıktığı 6 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi.