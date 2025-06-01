Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu
Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain'in kutlama partisinin yapılacağı mekana gelen Nusret, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı. Mekanın kapısındaki güvenlik güçleri Nusret'i içeri almayarak kovdu.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu. Paris, tarihinde bu kupanın sahibi olma başarısını gösterdi.
NUSRET'E ŞAMPİYONLAR LİGİ KUTLAMASINDA SOĞUK DUŞ
Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Nusret, futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak istedi. Ancak Nusret hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.
İÇERİ ALINMADI
Mekanın güvenlik görevlileri, Nusret'i içeri almadı. Nusret kapıdan kovularak zorla gönderildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.