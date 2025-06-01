Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu
Haber Videosu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain'in kutlama partisinin yapılacağı mekana gelen Nusret, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı. Mekanın kapısındaki güvenlik güçleri Nusret'i içeri almayarak kovdu.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu. Paris, tarihinde bu kupanın sahibi olma başarısını gösterdi.

NUSRET'E ŞAMPİYONLAR LİGİ KUTLAMASINDA SOĞUK DUŞ

Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Nusret, futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak istedi. Ancak Nusret hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

İÇERİ ALINMADI

Mekanın güvenlik görevlileri, Nusret'i içeri almadı. Nusret kapıdan kovularak zorla gönderildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

OFFFFF BU SÜPEERRR IŞTE GÖRGÜSÜZ HAAANZOOO YETERRRR ARTIK HER YERDE TÜRKiYEYi REZZZiL ETTiGiN Hele Hele Dünya Kupasinda Messiden Nasıl Kupayı Çaldı

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

o herifde heryere girmek isdiyo ya ??

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan kaplan:

Türkiye değil koçum orası Avrupa. Kısa zamanda para sahibi oldun diye kendini adam yerine koydun. Avrupa’da önce adam olanı hürmet gösterirler ondan sonra para sahibi olana

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharremsahin1:

at ağızlıya iyi olmuş

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

bunun da işi zor. her büyük organizasyona gidip en önde yer alma hastalığına tutulmuş. olmayınca da canı çok sıkılıyordur.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Taraftarlarına veda etti
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Ağırlığı 1 tondan fazla olan tosun, rekor fiyata satıldı
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Süper Lig'in gözde ismi duyurdu: Beşiktaş'a geri dönüyorum
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.