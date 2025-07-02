Nusrat Allahverdi Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Nusrat Allahverdi Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca, Tuncer Berk Ertürk de erkekler 200 metre kelebek finalinde bronz madalya elde etti.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.

Erkekler 50 metre kurbağalama finalinde mücadele eden Nusrat, 27.24 saniyelik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu oldu.

Bir diğer milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.40 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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