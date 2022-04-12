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Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı

Mardin'in Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi Basketbol Genç Kızlar Takımı, Diyarbakır'da yapılan Yarı Final maçında şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi Basketbol Genç Kızlar Takımı, Diyarbakır'da yapılan Yarı Final maçında şampiyon olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

2021 - 2022 Okul Sporları Basketbol Genç B Kızlar Kategorisinde mücadele eden Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi Takımı ilçe, il ve bölge şampiyonasından sonra Diyarbakır'da yapılan Yarı Finallerine katıldı. Burada da büyük başarı gösteren Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Öğrencilerin başarısı ilçede ve eğitim camiasında büyük sevince neden oldu. Okul Müdürü Aziz Çiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, antrenör Yusuf Harman ve öğrencileri tebrik ederken, İlçe Kaymakamı Ercan Kayabaşı da sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. - MARDİN

Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı

Nusaybinli basketbolcular Türkiye finallerine kaldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Nusaybin, Türkiye, Spor, Haberler

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