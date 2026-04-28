Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor Grup Liderliğini Hükmen Garantiledi

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'taki Manisa temsilcilerinden Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, pazar günü karşılaşması gereken rakibi Güzeltepe FSK sahaya çıkmayınca son hafta öncesi grup liderliğini garantiledi. Hükmen galip ilan edilecek Manisa ekibinin takipçilerine geçilme ihtimali kalmadı. Pazar günü son hafta maçında Torbalıspor'u konuk edecek Nurlupınar, ardından play-off'taki rakibini bekleyecek. Grupta 15 Şubat'ta oynanan Manisaspor maçında statta terör propagandası içeren şarkı çalındığı için Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan hükmen mağlubiyet, 3 puan silme ve 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, Tahkim Kurulu tarafından cezada indirime gidilmesiyle yeniden liderliğe yükselmişti.

