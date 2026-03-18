Nuri Şahin: "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor karşısında üç puanı hak eden bir oyunun olmadığını söyleyerek, "İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Rakip 5'li oynayarak defansif anlamda bizi nasıl karşıladığını ve ne yapmaya geldiğini gösterdi. Çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Üç puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok üzgünüm. Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik. Milli arada biraz dinlenip Kocaelispor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı