Nuri Şahin: Sporun Ruhuna Ters Düşecek İşlerin İçinde Olmadım

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, spor camiasındaki gündemle ilgili açıklamalarda bulunarak, sporun ruhuna ters düşecek hiçbir işin içinde olmadığını vurguladı. Diğer yandan, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise bilgilerin rakip takıma aktarıldığını belirtti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "hayatı boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadığını" ifade etti.

Şahin, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm." değerlendirmeside bulundu.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, dün oynanan Eyüp Spor müsabakasının ardından "Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
