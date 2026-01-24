Haberler

Nuri Şahin: "Maçı başından sonuna kadar hak ettik"

Nuri Şahin: 'Maçı başından sonuna kadar hak ettik'
Güncelleme:
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kayserispor karşısında elde ettikleri 3-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, maç boyunca kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi. Takımın defansif performansına dikkat çeken Şahin, oyuncularının iyi bir karşılık verdiğini belirtti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kayserispor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, başından sonuna kadar hak ettikleri bir maç olduğunu ifade ederek, "Maçın başından sonun kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok az pozisyon verdik. Kayseri deplasmanının ilk 20, 30 dakikası hem hava şartlarından hem de Kayserispor'un oyunundan dolayı kolay olmayacağını biliyorduk. Ona da oyuncularım iyi bir karşılık verdiler. Attığımız goller, defansif anlamda 90 dakika hiç durmayan, iyi bir defans anlayışı sergileyen bir Başakşehir vardı. Kayserispor'a ligde başarılar diliyorum" dedi.

Maçın hakeminin sorulması üzerine Şahin, "Ben o işleri geçtim artık. Kazanan bir hocaya soruyorsunuz. Şu anda benim açıklama yapmam hiç kimseye bir faydası olmaz. Oyunu konuşalım" şeklinde cevap verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
