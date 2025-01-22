Nuri Şahin Dortmund'dan kovuldu: Akıllara Sergen Yalçın'ın aylar önceki sözleri geldi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildi. Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin'le ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

SERGEN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin için " Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" demişti.

NURİ ŞAHİN'DEN YANIT GELMİŞTİ

Maçkolik'e röportaj veren Şahin, "Sergen Yalçın o cümleleri söylediğinde ne hissettin?" sorusu üzerine, "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım... Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım."

Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok" demişti.

"HİÇBİR BAŞARIN YOK"

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı Kafa Sports YouTube kanalında Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in kendisine verdiği yanıtla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı. Nuri Şahin ile ilgili kötü sözler kullanmadığını savunan Sergen Yalçın, "Çok iyi yerlere de gelebilir. Hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin dedim. Bir yere gelmek için mutlaka belli yerlerden geçmen gerekiyor. Demek ki Nuri Şahin'de bir gelecek umudu sezmişler ki öyle düşünüyorum ama Nuri'nin tutup da böyle cevaplar vermesi çok saçma" demişti.

Yaşadığı şampiyonluklardan bahseden Sergen Yalçın, "O zaman ben ona şöyle derim; "Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var? derim öyle kalırsın hocam öyle kalırsın, ağzını açamazsın. Ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı? Son 2 deplasmanda 7 gol yedi Dortmund." diye konuşmuştu.

Ayrıca Farioli ve Nuri Şahin ile aynı seviyede olmadığını belirten Sergen Yalçın, ""Farioli hakkında zaten konuşmaya cesaret edemezsin çünkü senin öyle bir antrenörlüğün yok. Sen henüz antrenörlük seviyesinde oralara çıkmadın. Aramızda fark var. Bende kupalar var. Ben çoktan çıktım oralara. Aynı seviyede değiliz hocam Farioli ile falan. Bunların hiçbir başarıları yok. Önce bir başarılı olup kupaları alsınlar sonra gelip masada konuşalım." ifadelerini kullanmıştı.

Nuri Şahin'in "reyting" vurgusuna değinen Yalçın, "Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup kimden reyting alacağız? Ayrıca çocuk için kötü şeyler de söylemedim ama sen bana tutup böyle şeyler dersen ben seni bitiririm. Sen sus işini yap. Türk olarak senle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak. Senin antrenörlük seviyen şu an benle konuşacak pozisyonda değil kusura bakmasın" demişti.

Nuri Şahin için "Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyor tartışılır" diyen Sergen Yalçın, "Bak sana ne güzel orada değer vermişler. Sana koskoca Dortmund takımını emanet etmişler. İnşallah çok başarılı olursun da Türkiye'yi temsil etmiş olursun. Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyorsa artık o da tartışılır. Harvard'a gideceksin, 3 ay dümenden eğitim alacaksın onu pompalayacaksın sosyal medyadan... Onu geçeceksin, onu yemezler burada. Sen onu Almanya'da falan yapacaksın, burada olmaz o iş" diyerek sözlerini noktalamıştı.