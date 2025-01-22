Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da! İlk ziyaretini Gültekin ailesine yaptı

Kente iner inmez tarifsiz bir acı yaşayan ailenin kapısını çaldı
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Nuri Şahin Dortmund'dan kovuldu: Akıllara Sergen Yalçın'ın aylar önceki sözleri geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da son 4 maçta alınan yenilgiler sonrası 36 yaşındaki teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildi. Bu gelişme sonrası Sergen Yalçin'ın Şahin'le ilgili sözleri yeniden gündeme geldi. Yalçın, Şahin'in Dortmund'a hoca oluşunu eleştirmiş ve 'Hiçbir başarın yok, Dortmund'a hoca ol' demişti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik direktör Nuri Şahin'in görevine son verildi. Bu gelişmenin ardından Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin'le ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

SERGEN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin için " Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" demişti.

NURİ ŞAHİN'DEN YANIT GELMİŞTİ

Maçkolik'e röportaj veren Şahin, "Sergen Yalçın o cümleleri söylediğinde ne hissettin?" sorusu üzerine, "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım... Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım."

Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok" demişti.

"HİÇBİR BAŞARIN YOK"

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı Kafa Sports YouTube kanalında Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in kendisine verdiği yanıtla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı. Nuri Şahin ile ilgili kötü sözler kullanmadığını savunan Sergen Yalçın, "Çok iyi yerlere de gelebilir. Hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin dedim. Bir yere gelmek için mutlaka belli yerlerden geçmen gerekiyor. Demek ki Nuri Şahin'de bir gelecek umudu sezmişler ki öyle düşünüyorum ama Nuri'nin tutup da böyle cevaplar vermesi çok saçma" demişti.

Yaşadığı şampiyonluklardan bahseden Sergen Yalçın, "O zaman ben ona şöyle derim; "Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var? derim öyle kalırsın hocam öyle kalırsın, ağzını açamazsın. Ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı? Son 2 deplasmanda 7 gol yedi Dortmund." diye konuşmuştu.

Ayrıca Farioli ve Nuri Şahin ile aynı seviyede olmadığını belirten Sergen Yalçın, ""Farioli hakkında zaten konuşmaya cesaret edemezsin çünkü senin öyle bir antrenörlüğün yok. Sen henüz antrenörlük seviyesinde oralara çıkmadın. Aramızda fark var. Bende kupalar var. Ben çoktan çıktım oralara. Aynı seviyede değiliz hocam Farioli ile falan. Bunların hiçbir başarıları yok. Önce bir başarılı olup kupaları alsınlar sonra gelip masada konuşalım." ifadelerini kullanmıştı.

Nuri Şahin'in "reyting" vurgusuna değinen Yalçın, "Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup kimden reyting alacağız? Ayrıca çocuk için kötü şeyler de söylemedim ama sen bana tutup böyle şeyler dersen ben seni bitiririm. Sen sus işini yap. Türk olarak senle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak. Senin antrenörlük seviyen şu an benle konuşacak pozisyonda değil kusura bakmasın" demişti.

Nuri Şahin için "Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyor tartışılır" diyen Sergen Yalçın, "Bak sana ne güzel orada değer vermişler. Sana koskoca Dortmund takımını emanet etmişler. İnşallah çok başarılı olursun da Türkiye'yi temsil etmiş olursun. Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyorsa artık o da tartışılır. Harvard'a gideceksin, 3 ay dümenden eğitim alacaksın onu pompalayacaksın sosyal medyadan... Onu geçeceksin, onu yemezler burada. Sen onu Almanya'da falan yapacaksın, burada olmaz o iş" diyerek sözlerini noktalamıştı.

Nuri Şahin Dortmund'dan kovuldu: Akıllara Sergen Yalçın'ın aylar önceki sözleri geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
img

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti
img

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBaba Can:

Simdi kına yaksın çekememezlik kıskançlık Nuri miz çalışıp Türk Milli takımını da çalıştıracak bunu da bir kenara yazın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Sergenin zihniyeti şey gibi bişey Üniversiteden mezun olursun İş başvurusu yaparsın ama şirket iş deneyiminin olmadığı için başvuruna red verir falan.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in içi ilk kez FPV dronla görüntülendi

76 kişiye mezar olan otelin içi ilk kez böyle görüntülendi
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.