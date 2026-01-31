Haberler

Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ardından

Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, ikinci yarıdaki performanslarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve her puanın değerli olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, ikinci yarıda sergiledikleri performans nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor'un istediği oyuna döndü. İstemediğimiz bir oyun oldu. Bize çok yakışmadı. Neticesinde gereksiz gol yedik. Ardından 2-2'yi bulduk. Daha sonra oyun git gele döndü. Oyunumuz bu değil. Oyunumuzun bu olmaması lazım. İkinci yarı için üzgünüm. Ancak her puanın değeri var. Bu puana sevinmeyeceğiz ama belki de sezon sonunda bize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
