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"Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı?" diyen Sergen Yalçın'a Nuri Şahin'den olay yanıt

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında 'Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı?' şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Şahin, 'Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler.' dedi.

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu ve Sergen Yalçın geçtiğimiz haftalarda Borussia Dortmund'un hocası Nuri Şahin'le ilgili çok tartışılan açıklamalarda bulunmuştu.

Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"GÜLDÜM YANİ"

Maçkolik'e röportaj veren Şahin, "Sergen Yalçın o cümleleri söylediğinde ne hissettin?" sorusuna, "Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım" yanıtını verdi.

Şahin'in konuşmasından satır başları;

"ÇOK YANLIŞ BİR ŞEY"

"Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım."

"ÖĞRENMEK İSTİYORLARSA GÖRÜŞEBİLİRLER"

"Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"

NE OLMUŞTU?

Yalçın, Nuri Şahin'le ilgili, "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu? Ben, 10 sene Anadolu'da çalıştım ve hepsinde başarılı oldum. Sonra Beşiktaş'a geldiğimde bile benim için 'Tecrübesiz' dediler." demişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Borussia Dortmund Sergen Yalçın Nuri Şahin Dortmund Futbol Spor

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