Nuri Şahin, Bundesliga'yı karıştırdı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig'i konuk etti. Signal Iduna Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi takım kazandı.

LEIPZIG'İN SERİSİ BİTTİ

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

BUNDESLIGA'DA ZİRVE KARIŞTI

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı. Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

İşte Bundesliga'da oluşan puan durumu;