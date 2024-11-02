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Nuri Şahin, Bundesliga'yı karıştırdı

Nuri Şahin, Bundesliga'yı karıştırdı
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Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında konuk ettiği Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini alarak haftaya aynı puanla girdiği lider Bayern Münih'in gerisine düştü.

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig'i konuk etti. Signal Iduna Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi takım kazandı.

LEIPZIG'İN SERİSİ BİTTİ

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

BUNDESLIGA'DA ZİRVE KARIŞTI

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı. Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

İşte Bundesliga'da oluşan puan durumu;

  1. Bayern Münih: 23
  2. Leipzig: 20
  3. Eintracht Frankfurt: 17
  4. Bayer Leverkusen: 16
  5. Borussia Dortmund: 16
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Özer:

Çılgın Türkler işbaşında

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