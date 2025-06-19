Nurettin Korkmaz, Öğrencilerle Yıl Sonu Etkinliğinde Buluştu

Nurettin Korkmaz, Öğrencilerle Yıl Sonu Etkinliğinde Buluştu
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Kayserispor'un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz, Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu'nun yıl sonu etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte genç futbolcu, öğrencilerle vakit geçirerek onlara örnek olma hedefini vurguladı.

Kayserispor'un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz ; Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu'nun yıl sonu etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Ağırnas'ta bulunan Osman Yücel Ortaokulu yıl sonu etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve A takımda forma giyen Nurettin Korkmaz yıl sonu etkinliğinde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen yıl sonu etkinliğine Gesi Jandarma Karakol Komutanı Mithat Güler, Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven, Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu Müdürü Seyit Seher, Halıcıoğlu Konağı Sahibi Mustafa Halıcıoğlu, iş adamı Tarkan Korkmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ile bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten genç futbolcu Nurettin Korkmaz; "Ligde kaldığımız için mutluyum. Güzel bir tatil sezonu geçiriyoruz. Burada kardeşimizle ve öğretmenlerimize yıl sonu etkinliğinde bir araya geldik. Güzel bir zaman geçirdik. Yeni sezona hazırlanmaya devam ediyoruz. Buradaki kardeşlerimize örnek olabiliyorsak ne mutlu. Onlardan tek isteğim var, şehrimizin takımı Kayserispor'un formasını giymesini isterim. Kayserispor büyük bir camia. Herkesin bunun farkında olması için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu Müdürü ise; "Yıl sonu etkinlikleri kapsamında piknik düzenledik. Bu pikniğe katkı sağlayan ve bizzat katılan Nurettin Korkmaz'a babası Tarkan Korkmaz'a ve Mustafa Halıcıoğlu ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz. Hem bizler hem de öğrencilerimiz için çok güzel bir etkinlik olduk. Çocuklarımız doyasıya eğlendi" dedi.

Yılsonu etkinliğinin ardından genç oyuncu Nurettin Korkmaz; hem Okul Müdürü Seyit Seher'e hem de Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven'e 77 numaralı ismi yazılı Kayserispor forması hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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