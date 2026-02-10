2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 20 kilometre bireysel kategorisinde Norveçli Johan-Olav Botn, altın madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde biatlon erkekler 20 kilometre bireysel yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Johan-Olav Botn, 51 dakika 31.5 saniyelik zamanıyla rakiplerini geride bırakarak kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Fransız Eric Perrot, 14.8 saniye geride gümüş, Norveçli Sturla Holm Laegreid ise 48.3 saniye farkla bronz madalya elde etti. İki biatlet de bireysel dalda ilk olimpiyat madalyalarını kazandı.