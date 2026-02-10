2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda üçüncü günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların üçüncü gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü madalyasız kapatan Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda üçüncü günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: