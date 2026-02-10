Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın üçüncü günü madalya sıralamasında Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile zirvede yer alıyor. Diğer ülkelerin performansları ise tablodaki yerlerini belirledi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda üçüncü günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların üçüncü gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü madalyasız kapatan Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda üçüncü günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç3126
2İsviçre3115
3Japonya2237
4Almanya2114
5ABD2--2
6Avusturya13-4
7İtalya1269
8Çekya11-2
9Fransa11-2
10Hollanda11-2

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
