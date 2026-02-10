2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın üçüncü günü madalya sıralamasında Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile zirvede yer alıyor. Diğer ülkelerin performansları ise tablodaki yerlerini belirledi.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda üçüncü günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların üçüncü gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü madalyasız kapatan Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda üçüncü günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|3
|1
|2
|6
|2
|İsviçre
|3
|1
|1
|5
|3
|Japonya
|2
|2
|3
|7
|4
|Almanya
|2
|1
|1
|4
|5
|ABD
|2
|-
|-
|2
|6
|Avusturya
|1
|3
|-
|4
|7
|İtalya
|1
|2
|6
|9
|8
|Çekya
|1
|1
|-
|2
|9
|Fransa
|1
|1
|-
|2
|10
|Hollanda
|1
|1
|-
|2
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor