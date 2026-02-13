Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6. gün sonunda madalya sıralamasında Norveç, toplam 14 madalyayla liderliğini sürdürüyor. İtalya ve ABD ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 6. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü bir madalyayla tamamlayan Norveç, 7 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 14 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 6. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç72514
2İtalya63817
3ABD47314
4Almanya4329
5İsveç4318
6İsviçre4127
7Avusturya36312
8Fransa3418
9Hollanda33-6
10Japonya22610
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
