2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ikinci gününde Norveç, 3 altın ve 3 madalyayla madalya tablosunda birinci sıraya yerleşti. ABD ikinci, İtalya ise üçüncü sırada yer aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda ikinci günün madalya sıralamasında Norveç, zirvenin sahibi oldu.

İtalya'daki oyunların ikinci gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Norveç, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla zirvede yer aldı.

Oyunlarda ikinci günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç3126
2ABD2--2
3İtalya1269
4Japonya1214
5Avusturya12-3
6Almanya1113
7Çekya11-2

Fransa11-2

İsveç11-2
10İsviçre1--1

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500

