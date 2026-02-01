Haberler

Galatasaray-Kayserispor maçının ardından

Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transfere Noa Lang, Juventus'un güçlü bir rakip olduğunu ancak Galatasaray ile onları yenebileceklerini belirtti. Türkiye'deki adaptasyon sürecinden bahseden Lang, takım arkadaşlarıyla rekabet içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştikleri İtalya temsilcisi Juventus'un güçlü bir takım olduğunu söyledi.

Noa Lang, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu, takımla sadece 1 kez antrenman yaptığını aktararak, "Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecine değinen Lang, " Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kanat rotasyonunda önemli oyuncularla forma yarışı verecek olmasıyla ilgili konuşan Lang, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım." şeklinde konuştu.

Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli'de forma giyereken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa'da PSV'de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır."

Lang, sözlerini Türkçe bir şekilde "Teşekkür ederim, iyi akşamlar." diyerek bitirdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

