Noa Lang, ilk gollerini Şampiyonlar Ligi'nde attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sarı-kırmızılılardaki ilk gollerini Juventus karşısında kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Juventus ile mücadele ederken, Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Müsabakanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Lang tamamladı ve skor 2-2 oldu. Maçın 75. dakikada da Victor Osimhen'in baskı sonucu kaptığı topu alan Hollandalı futbolcu, kale önünde topu ağlara gönderdi ve skor 4-2 oldu.

Bu transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Noa Lang, 83. dakikada yerini Sacha Boey'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı