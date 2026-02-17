Haberler

Noa Lang, ilk gollerini Şampiyonlar Ligi'nde attı
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takımının gollerini kaydederek dikkat çekti. İki gol atan Lang, maç sonunda galibiyet için önemli bir katkı sağladı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sarı-kırmızılılardaki ilk gollerini Juventus karşısında kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Juventus ile mücadele ederken, Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Müsabakanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Lang tamamladı ve skor 2-2 oldu. Maçın 75. dakikada da Victor Osimhen'in baskı sonucu kaptığı topu alan Hollandalı futbolcu, kale önünde topu ağlara gönderdi ve skor 4-2 oldu.

Bu transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu, ilk gollerini Juventus maçında kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Noa Lang, 83. dakikada yerini Sacha Boey'a bıraktı. - İSTANBUL

