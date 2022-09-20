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Nilüferli Çocuklar, Spora Kış Spor Okulları'nda Devam Ediyor

Spor Haberleri

Nilüferli Çocuklar, Spora Kış Spor Okulları'nda Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi tarafından 5-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ve voleybol, futbol, squash gibi çeşitli branşların yer aldığı Kış Spor Okulları’nda eğitimler, 17 Eylül’de başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından 5-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ve Voleybol, futbol, squash gibi çeşitli branşların yer aldığı Kış Spor Okulları'nda eğitimler, 17 Eylül'de başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Nilüfer Belediye spor ile birlikte, çocukların yılın her dönemi spor yapabilmesi adına düzenlediği Kış Spor Okulları, 17 Eylül'de eğitimlere başladı. 5-15 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimlere kayıtlar da devam ediyor.

Voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, squash, kort tenisi, capoeira ve yüzme branşlarının yer aldığı Kış Spor Okulları, 4'er haftalık toplam 9 dönemden oluşuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen kış spor okullarında Voleybol, futbol, masa tenisi ve kort tenisi eğitimleri, Üçevler Spor Tesisleri; voleybol ve basketbol eğitimleri Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi; futbol ve squash eğitimleri de Altınşehir Gençlik Merkezi'nde veriliyor. Yüzme eğitimlerinin Konak Olimpik Yüzme Tesisi ile Çalı Kapalı Yüzme Tesisi'nde verileceği Kış Spor Okulları'nda, caopeira eğitimleri de çarşamba ve cuma günleri Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Kurs ücretleri bu yıl capoeira için 500 TL, diğer branşların için de  400 TL olarak belirlendi. Kursa iki kardeşin katılması durumunda  yüzde 25 oranında kardeş indirimi uygulanacak.

Kaynak: ANKA / Spor

voleybol Futbol Eylül Yerel Spor Haberler

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