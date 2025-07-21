Nilüfer Futbol Kulübü, Bursaspor'dan Dört Genç Futbolcuyu Kadrosuna Katıyor

Nilüfer Futbol Kulübü, Bursaspor'dan Dört Genç Futbolcuyu Kadrosuna Katıyor
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Nilüfer Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu için Bursaspor'dan Bilal Güney, Ensar Duman, Deniz Demir Altınbaş ve Emre Suna'yı transfer etti. Kulüp, genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılmasını hedefliyor.

Nilüfer Futbol Kulübü, pilot takım iş birliği çerçevesinde Bursaspor'dan Bilal Güney, Ensar Duman, Deniz Demir Altınbaş ve Emre Suna'yı renklerine bağladı.

Bursa Nilüfer Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu kadro yapılandırması kapsamında pilot takım iş birliği çerçevesinde Bursaspor'dan dört genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, genç oyuncuların Türk futboluna kazandırılmasının hedeflendiği belirtilirken, Bilal Güney, Ensar Duman, Deniz Demir Altınbaş ve Emre Suna'nın yeni sezonda Nilüfer FK forması giyeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç yeteneklerin gelişimini ve Türk futboluna kazandırılmasını merkeze alan vizyonumuz doğrultusunda, Vakıfköy'den yetişen Bilal Güney, Ensar Duman, Deniz Demir Altınbaş ve Emre Suna yeni sezonda formamızı giyecektir. Ülke futbolunun geleceği olan genç oyuncularımıza fırsat sunmaya ve onların yanında durmaya devam edeceğiz. Aramıza hoş geldiniz, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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