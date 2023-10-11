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Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını 3-2 yendi

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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını 3-2 yendi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi de yarın yine Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Vlatko Ristovski (Kuzey Makedonya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)

ASP Thetis Voula: Olson, Hayden, Shirinina, Merteki, Patovary, Papageorgiou (Maniatogianni, Giovani, Spanaki, Garofalaki)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Merve Nur Öztürk)

Setler: 25-21, 15-25, 27-25, 13-25, 9-15

Süre: 120 dakika (25, 23, 33, 24, 15)

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını 3-2 yendi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi de yarın yine Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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