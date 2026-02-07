Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaya, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Edwards)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Aslı Tecimer, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla)

Setler: 28-26, 25-16, 27-25

Süre: 92 dakika (31, 23, 38)

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor
Haberler.com
500

