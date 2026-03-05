Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 30-29 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 30-29 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 13-13 berabere tamamlandı.

Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda gösterdiği performansla salondan 30-29 üstün ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
