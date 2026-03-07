Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık net bir skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç 76 dakika sürdü ve setler 12-25, 20-25, 20-25'lik sonuçlarla tamamlandı.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Gül Çiftçi Biçer

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Eda Say, Nikolova, Reid, Nur Yılmaz, Jaksic (Berre İnce, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Ceylan Arısan)

Nilüfer Belediyespor: Buse Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Nur Hacıoğlu (Merve İzbilir, Orvosova, Burcu Yönder, Edwards, Sıla Yaşar)

Setler: 12-25, 20-25, 20-25

Süre: 76 dakika (22, 29, 25)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk çığ gibi büyüyor
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Bolu'da bankta oturan erkeğe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yaşlı adam darp edildi

Torunu yaşındaki genç, öldüresiye dövdü! İddia da bir o kadar vahim
Hull City, haftanın maçında Millwall'a kaybetti

Acun'u uyutmayacak gelişme