Nilüfer Belediyespor, 12. haftada Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'nde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 mağlup etti. İlk yarıyı 16-15 önde bitiren Bursa temsilcisi, ikinci yarıda üstünlüğünü sürdürerek karşılaşmadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Bursa temsilcisi, 16-15 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 34-32 kazandı.
Kaynak: AA